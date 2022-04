“È convintissimo”: il quotidiano sicuro su un possibile divorzio tra De Laurentiis e Spalletti

Sono già tanti i nomi fatti per un ipotetico post-Spalletti. Da Gasperini a Italiano, passando per De Zerbi, tanti diversi allenatori sono stati accostati al Napoli per la panchina del prossimo anno, ma secondo Il Mattino non ci sarà nessun ribaltone.

De Laurentiis è convintissimo di proseguire il rapporto con il tecnico toscano anche per il prossimo anno e non saranno certo le ultime tre partite a fargli cambiare idea.

FOTO: Getty – Napoli Spalletti De Laurentiis

“Nei complimenti che De Laurentiis ha fatto al tecnico, nel riconoscimento dei suoi meriti per essere così vicini al traguardo della Champions, c’è il segnale di quello che accadrà a fine anno. Ovvero, niente“.

Questo quanto riferito dal quotidiano, secondo cui – a meno di perplessità di Spalletti, che però per il momento non sembrano esserci – il tecnico toscano sarà ancora alla guida del Napoli.