De Laurentiis, messaggio di scuse ai tifosi: “Continuate a sostenerci”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è stato intervistato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. L’intervista completa andrà in onda stasera alle ore 21 sulla radio ufficiale del club.

Il presidente ha voluto mandare un messaggio ai tifosi, dopo la deludente sconfitta di Empoli. Un 3-2 in rimonta, con gli azzurri che erano in vantaggio di due reti a 10 minuti dal termine del match. Sconfitta che ha definitivamente spento qualsiasi speranza di scudetto per il Napoli e i suoi tifosi. Di seguito le sue parole:

Napoli, Aurelio De Laurentiis (Imago)

Sconfitta di Empoli? “Chiedo scusa ai tifosi, tutti. Venite sempre allo stadio, abbiamo bisogno del vostro calore. Sintonizzatevi sullo stadio virtuale, abbiamo bisogno del vostro supporto. Non vi sorbite le parole di tanti opinionisti del nord. Il sud fa invidia al nord da 300 anni: è una croce che dobbiamo portare ma prima o poi ci permetterà di comandare sugli stolti e sugli incapaci”.