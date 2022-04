Infortuni Napoli, il piano di De Laurentiis: lo farà a fine stagione

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nella quale ha parlato dei problemi del Napoli tra le mura amiche e anche dei tanti infortuni che hanno colpito gli azzurri durante l’intera stagione.

De Laurentiis Napoli

De Laurentiis promette di voler far chiarezza su questi temi in vista della prossima stagione.

Di seguito un estratto delle parole del Presidente De Laurentiis:

Risultati negativi a Napoli? “Si sono incazzati sia Maradona che San Paolo, come se fossero responsabili dei nostri risultati. Lasciamo stare santi e protagonisti della storia. I problemi siano quelli di una valutazione che farò a fine anno sui vari reparti, che devono essere più crossabili e crossati. Non bisogna rimanere separato ognuno per sé, o dare responsabilità agli altri”.

Infortuni muscolari? “Vedremo. Farò un confronto con le altre squadre su infortuni e numero di partite”.