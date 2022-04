Non solo in Serie A: spunta un nome dalla Bundes per il post Spalletti

Sfumato l’obiettivo scudetto, aumentano le incertezze su Luciano Spalletti e sul suo futuro in casa Napoli. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato a guardarsi intorno per individuare una serie di papabili sostituti da prendere in caso di un prematuro addio.

Nelle ultime ore si è parlato di Italiano, De Zerbi e Gasperini, già più volte inseguito da De Laurentiis per portarlo a Napoli. L’allenatore dell’Atalanta, infatti, dieci anni fa firmò un contratto con il Napoli, cancellato dalla conferma di Walter Mazzarri. Il Presidente azzurro richiamò poi Gasperini nella primavera del 2019, a causa delle incertezze legate alla figura di Carlo Ancelotti.

FOTO: Getty Images, Gasperini

Gli occhi di De Laurentiis, però, non si limitano a guardare solo in Serie A. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, al patron del Napoli piace anche Domenico Tedesco, allenatore del Lipsia.