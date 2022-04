Tre squadre della Premier su Osimhen: una in vantaggio su tutte!

Il campionato in corso volge ormai al termine con quattro gare rimaste prima di archiviare questa stagione 2021/22. Il ds Cristiano Giuntoli è quindi a lavoro per definire gli assetti del Napoli del domani, gestendo soprattutto i vari addii che ci saranno in estate.

FOTO: Getty Images, Osimhen

In Premier League scalpitano al nome di Victor Osimhen, che attira l’interesse di ben 3 club inglesi. Oltre al ricco Newcastle, che propose 100 milioni già a gennaio, ci sono anche il Manchester United e l’Arsenal, che possono soddisfare le richieste economiche di ADL.

I Gunners sembrano essere in prima fila rispetto alle altre società britanniche, anche se con qualche trafila ancora da sistemare. Per l’Arsenal, infatti sarà fondamentale raggiungere la Champions League, ancora in bilico contro il Tottenham, ed attendere il riscatto di Aubameyang del Barcellona.