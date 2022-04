“Fino a Napoli-Sassuolo”: la decisione di De Laurentiis!

Il Napoli sta vivendo un momento di difficoltà, mancando i tre punti dalla trasferta a Bergamo e costretto ormai a ridimensionare le sue ambizioni per questo campionato. L’obiettivo chiave che non si può mancare è la qualificazione in Champions League, fondamentale per valutare positivamente la stagione azzurra.

FOTO: Getty Images, De Laurentiis

Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha imposto la massima competizione europea come obiettivo minimo da raggiungere per Luciano Spalletti, il cui futuro in casa Napoli è legato proprio a questo. A seguito della sconfitta con Fiorentina ed Empoli e il pareggio con la Roma, il Napoli deve vincere con il Sassuolo per confermarsi matematicamente in Champions League.

Il patron azzurro ha annunciato di sistemarsi a Napoli almeno fino a sabato, quindi fino alla sfida decisiva con i neroverdi. Ieri sera, De Laurentiis era già nell’albergo di Spalletti e probabilmente prenderà parte agli incontri serali previsti come da nuovo programma di allenamento. A raccontarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.