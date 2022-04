Manchester City-Real Madrid, per Ancelotti era successo solo al Napoli: il dato

Manchester City-Real Madrid di questa sera passerà alla storia come una delle partite più belle di questi ultimi anni. Ritmi forsennati, tante occasioni e giocate meravigliose. Un 4-3 in cui il City è sempre stato in vantaggio ma il Real ha sempre saputo rispondere, tenendo apertissimo il discorso qualificazione.

4-3 è un risultato piuttosto particolare per una partita di calcio, tanto da essere solo la seconda volta nella sua pluridecennale carriera che una squadra allenata da Carlo Ancelotti perde con questo parziale, in trasferta.

Real Madrid, Carlo Ancelotti (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)

La prima? Il dolorosissimo 4-3 subito allo Juventus Stadium il 31 agosto 2019, seconda giornata di quella Serie A. Juventus che andò in vantaggio per 3-0, con il Napoli che completò un’incredibile rimonta fino al 3-3, negato dallo sciagurato autogol di Kalidou Koulibaly.

#ManchesterCityRealMadrid è appena la seconda sconfitta per 4-3 in trasferta dell'intera carriera di #Ancelotti dopo Juventus-Napoli 4-3 del 31 agosto 2019. — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 26, 2022