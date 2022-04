Infortunio Belotti, arrivano aggiornamenti da Torino: le sue condizioni in vista del Napoli

Il Napoli, in un clima alquanto surreale, sta preparando la sfida contro il Sassuolo di sabato. Gettato al vento il sogno scudetto, gli azzurri devono vincere per mettere in ghiaccio la qualificazione in Champions League, tenere dietro la Juventus (ora solo a -1) e rasserenare un minimo gli animi. Dopo la sfida con il Sassuolo, però, gli uomini di Spalletti saranno impegnati nella trasferta di Torino contro la squadra allenata da Ivan Juric.

Andrea Belotti

Uno dei giocatori più pericolosi del Toro resta sicuramente Andrea Belotti: il bomber granata è alle prese con un infortunio (elongazione alla coscia sinistra) rimediato a seguito del match contro la Lazio dello scorso 16 aprile. Inizialmente sembrava che la stagione del Gallo fosse finita con il match contro i biancocelesti, poi si è passati a tempi di recupero stimati in 15/20 giorni che lo mettevano a rischio anche per il match contro il Napoli del 7 maggio.

Belotti, invece, ha recuperato in tempi record e sarà addirittura convocato per il recupero contro l’Atalanta di domani. Secondo quanto riporta toronews.net, l’attaccante della Nazionale è già tornato ad allenarsi in gruppo e domani, salvo sorprese dell’ultimo minuto, siederà almeno in panchina.