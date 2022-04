Lite tra Edo De Laurentiis e Spalletti: il retroscena di ritorno da Empoli

I rapporti tra la dirigenza e l’allenatore del Napoli si sono un po’ incrinati a seguito delle ultime prestazioni della squadra azzurra. Sono state evidenziate più volte, infatti, una serie di incomprensioni che hanno compromesso un po’ la relazione pacifica che vi era prima.

Dopo la pessima partita fatta dalla formazione di Spalletti contro l’Empoli poi, i diverbi si sono acuiti e la dirigenza ha iniziato a prendere provvedimenti. Primo tra tutti, la decisione, poi rivista, del ritiro permanente, trasformato successivamente in semplici cene di confronto.

FOTO: Imago, Edo De Laurentiis

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di un acceso scontro in treno tra Edo De Laurentiis e Spalletti, proprio in merito alla questione del ritiro. Oggetto della discussione, infatti, erano proprio le modalità di svolgimento di quest’ultimo, non condivise dal tecnico toscano.

L’allenatore si è schierato dalla parte dei suoi giocatori, difendendoli e giungendo a questo compromesso finale, dettato anche dalla paura dell’ammutinamento e la mancanza di reperibilità di un albergo.