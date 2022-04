Del Genio: “De Laurentiis è presente a Castel Volturno per un solo motivo”

Paolo Del Genio, giornalista napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare gli ultimi aggiornamenti in merito alla visita del presidente De Laurentiis a Castel Volturno. Queste le sue parole: “La classifica ormai è chiara, inutile girarci intorno: lo Scudetto è irraggiungibile e la qualificazione in Champions è assicurata.



La presenza di De Laurentiis non serve per dare una svolta al finale di stagione, il Presidente ha bisogno di costatare con i suoi occhi cosa sta succedendo e come lavora la squadra con Spalletti. Si è preso una settimana di tempo per capire che decisione prendere in vista della prossima stagione, se confermare o meno il tecnico e i vari calciatori in scadenza.“

Napoli Spalletti (Getty Images)

In merito alla possibile conferma del tecnico toscano ha invece aggiunto: “Se viene data fiducia a Spalletti significa che non verrà data fiducia a parecchi calciatori, e sarà lo stesso allenatore a delineare le caratteristiche dei nuovi giocatori. Dovrà essere il tecnico a convincere al Presidente.

I rapporti umani sono importanti ma sono diversi da quelli professionali. L’aspetto più importante da valutate in questi giorni è questo“.