Blitz di De Laurentiis: il Presidente del Napoli oggi a Castel Volturno

Non si può più rimandare: il Napoli ha bisogno dei tre punti per acquisire fiducia in sé stesso e soprattutto centrare l’obiettivo primario di questa stagione. Una vittoria contro il Sassuolo proietterebbe la squadra di Spalletti matematicamente in Champions League e darebbe la carica giusta per custodire il terzo posto.

Al termine della partita con l’Empoli, la società aveva comunicato l’inizio di un ritiro permanente, modificando poi la decisione con un cambiamento all’abituale routine di allenamenti. Nel corso di questa settimana, quindi, gli azzurri svolgeranno normalmente la loro sessione mattutina di allenamento, integrandola con degli incontri serali a cena.

FOTO: Imago, De Laurentiis e Spalletti, Dimaro

Il Presidente azzurro spinge affinché arrivi questa qualificazione in Champions League e ci tiene a stare vicino alla squadra. De Laurentiis, infatti, resterà a Napoli almeno fino a sabato, giorno della partita con il Sassuolo.

In più questa mattina si è recato a Castel Volturno, dopo aver pernottato nello stesso albergo di Spalletti. I calciatori sono stati quindi accolti dal presidente al loro arrivo al centro sportivo prima di iniziare la sessione di allenamento. A riportarlo è il Corriere dello Sport.