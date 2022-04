Tifosi delusi dopo la sconfitta di Empoli: dato preoccupante per Napoli-Sassuolo

La sconfitta contro l’Empoli ha distrutto le ultimissime speranze del Napoli di poter tornare a vincere lo scudetto a distanza di 32 anni dall’ultima volta. La distanza con le due milanesi è troppo difficile da colmare in così poche partite e la delusione dei tifosi è alle stelle.

Tifosi Napoli

A conferma dell’immensa delusione dei tifosi azzurri c’è il dato preoccupante della vendita dei biglietti per il match contro il Sassuolo di sabato al Maradona. Nonostante la vendita per gli abbonati sia iniziata venerdì (oggi è partita la vendita libera per tutti), nonostante i prezzi siano stati abbassati, sono stati venduti pochissimi tagliandi.

La vendita libera è iniziata questa mattina e mancano ancora quattro giorni alla partita, quindi è difficile fare previsioni, ma vista l’aria che si respira intorno alla squadra, si preannuncia un Maradona abbastanza vuoto.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00