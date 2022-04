Spalletti in bilico: De Laurentiis valuta due nomi per l’anno prossimo

Con la delusione degli ultimi tre risultati, il Napoli si ritrova in terza posizione alle spalle di Inter e Milan, annullando qualsiasi ambizione per lo scudetto. La richiesta iniziale fatta a Luciano Spalletti da Aurelio De Laurentiis era la qualificazione in Champions League, per il momento ancora salva (con la Juventus a -4 con una partita da disputare questa sera e la Roma a -9). Ma visto l’andamento del campionato, sarebbe ipocrita dire di non aver sperato in qualcosa in più.

FOTO: Getty Images, Spalletti Empoli-Napoli

Anche il patron del Napoli probabilmente ambiva al titolo tanto desiderato e che quest’anno è sembrato molto vicino. Da qui la sua rabbia in merito alle ultime prestazioni dei giocatori e alle scelte dell’allenatore.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha preso in considerazioni altri due allenatori, che sta valutando per sostituire il tecnico di Certaldo in estate. Si tratta di Vincenzo Italiano, legato alla Fiorentina fino al 2023 con un contratto che prevede una clausola rescissoria, e Roberto De Zerbi, in bilico in questo momento in attesa degli sviluppi della guerra in Ucraina.