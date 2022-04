Ritiro permanente: da valutare la location che ospiterà il Napoli

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, De Laurentiis e Spalletti di comune accordo hanno comunicato che il Napoli andrà in ritiro permanente fino ad una data ancora da definire. Dopo un giorno di riposo (oggi gli azzurri non si alleneranno), da domani la squadra riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della prossima partita contro il Sassuolo.

FOTO: Getty Images, Empoli-Napoli

Non sarà possibile, però, trascorrere la notte nell’hotel di fianco al centro sportivo in cui il Napoli si allena, perché è tutto prenotato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri trascorreranno la notte di domani o in un hotel nel centro storico di Napoli o in uno a Pozzuoli.

Da lì poi si vedrà fino a quando continuerà questo ritiro: se fino a Napoli-Sassuolo o anche oltre fino ad una qualificazione certa in Champions League. L’unica cosa sicura è che la squadra di Spalletti deve prendersi del tempo questa settimana per riflettere sugli errori commessi e scendere in campo sabato senza possibilità di commettere altri passi falsi.