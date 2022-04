Giocatori presi in giro dai tifosi dell’Empoli: il retroscena e la reazione

Napoli che esce a testa bassa dal Castellani dopo la sconfitta pesante subita contro l’Empoli. Una rimonta beffarda dallo 0-2 al 3-2, che spezza le gamba alla squadra di Spalletti e delude le aspettative.

Numerosi i tifosi partenopei accorsi ad Empoli per sostenere gli azzurri in una partita che poteva riaprire le chance per lo scudetto. Delusi dal risultato, non si sono risparmiati con i fischi a fine partita indirizzati alla propria squadra che non è andata sotto il settore ospiti.

Tifosi Empoli-Napoli

Quello con i supporters del Napoli, però, non è stato l’unico incontro con i tifosi di quella giornata. Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, alla stazione gli azzurri sono stati accolti da alcuni tifosi dell’Empoli che hanno preso in giro i giocatori per il risultato finale della partita.

Non c’è stata nessuna reazione da parte del gruppo di calciatori, che a testa bassa ha ignorato le voci di sottofondo con l’unico desiderio di andare via in fretta e dimenticare una domenica da incubo.