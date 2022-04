Edo De Laurentiis negli spogliatoi a fine partita: la reazione dei giocatori!

Tanta amarezza per la pesante sconfitta del Napoli subita al Castellani, per i tifosi, per i giocatori e l’allenatore senz’altro, ma anche per la dirigenza azzurra. I partenopei escono a testa bassa dal Castellani, tra i fischi dei numerosi napoletani accorsi per sostenere ancora una volta la propria squadra, nonostante i risultati deludenti delle ultime partite.

FOTO: Alex Meret, Empoli-Napoli

Edo De Laurentiis al termine del match tra Empoli e Napoli si è recato negli spogliatoi, sicuramente deluso della prestazioni appena vista e dal bottino di zero punti totalizzato. A raccontarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla di calci e pugni agli armadietti e di una sorta di resa dei conti. Nel mentre, Alex Meret, responsabile del gol del pareggio dei toscani, è restato in un angolo con la testa tra le mani.

Un’aria senza dubbio pesante che ha portato poi alla scelta del ritiro permanente per i giocatori, che necessitano di un momento di ripresa.