Napoli sconfitto, Juventus a -1: è lotta per il terzo posto

La Juventus non delude e vince per 2-1 sul campo del Sassuolo. I bianconeri, passati in svantaggio al 38′ del primo tempo, completano la rimonta con le reti di Dybala prima e Kean poi, ottenendo la vittoria a soli due minuti dal 90esimo.

Classifica Serie A: Juventus a -1 dal Napoli

Classifica che vede così la Juventus consolidare il quarto posto in classifica e portarsi a solo un punto di distanza dal Napoli terzo.

La sconfitta maturata contro l’Empoli diventa ancora più pesante dunque per gli azzurri, che dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto, rischiano clamorosamente di perdere anche il terzo posto. Saranno decisive le ultime giornate di campionato, a partire dalla prossima partita casalinga contro il Sassuolo, con gli azzurri che hanno l’obbligo, per quanto di positivo fatto nel corso della stagione , di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.