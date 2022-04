“Colpa di Spalletti, lo fa con i calciatori”: l’ex Napoli accusa il tecnico

Nel corso della trasmissione ‘Campania Sport’, in onda su Canale 21, è intervenuto Gianni Improta, opinionista e ex calciatore del Napoli. L’ex centrocampista ha parlato della sconfitta in rimonta subita dagli azzurri per mano dell’Empoli, che ha di fatto spento completamente le speranze di titolo dei partenopei.

Critiche soprattutto per l’allenatore Luciano Spalletti, accusato ancora una volta di non aver azzeccato i cambi. Di seguito le sue parole:

“La squadra deve andare in ritiro. Questo ritiro però non ha a che fare con i risultati che stiamo vedendo, forse stanno commettendo un errore in società”.

Napoli, Luciano Spalletti (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

“Hanno detto che è stato richiesto da Spalletti, ma perché lo chiede ora e non l’ha chiesto prima delle gare contro Fiorentina e Roma? In primis le responsabilità sono di Spalletti, perché tutto il mondo non sta capendo i cambi durante la partita. Vediamo i calciatori che subentrano che sono spaesati, Zielinski quando entra non sa se sta ad una festa di ballo, a casa o in campo”.

“Poi gli errori di Meret e Malcuit ci stanno, ma come mai chi è preposto a prendere le decisioni commette errori a ripetizione? Cosa sta pensando Spalletti? Penso che le pressioni le subisce prima lui e poi le trasmette alla squadra”.