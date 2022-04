Anche a Empoli ci sarà emergenza infortuni: oltre allo squalificato Koulibaly, il Napoli dovrà fare a meno di Di Lorenzo, Ghoulam, Elmas e Lobotka. E non solo, perché Zanoli è in dubbio per un problema di gastroenterite, così come Juan Jesus che ha accusato una noia al ginocchio in settimana a Castel Volturno.

Una situazione che mette in allarme lo stesso presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis che a quanto pare si starebbe muovendo in prima persona per capire la natura del problema.

Stando a quanto si apprende dall’edizione odierna de La Repubblica, il presidente partenopeo ha avviato un’indagine interna per vederci chiaro. “L’infermeria piena – si legge – è stata una costante negativa nella stagione azzurra e alla lunga ha penalizzato la squadra nella lotta per lo scudetto, influendo nel peggiore dei modi anche sull’umore di De Laurentiis”.

Tuttavia, la tempistica – secondo la ricostruzione del giornale – non è stata condivisa dal tecnico Luciano Spalletti, che non cerca alibi in vista della parte finale di stagione. “Si tratta di una valutazione da fare a stagione finita”, ha dichiarato a tal proposito l’allenatore. “Ora serve essere bravi a ragionare sul presente e chi pensa al passato è solo masochista. Si fa scendere in campo quelli che ci sono e si devono vincere le partite con quelli che ci sono”.