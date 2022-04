De Giovanni attacca: “Calciatori del Napoli indegni e impauriti”

Con un post sul proprio profilo ufficiale Facebook, il noto scrittore Maurizio De Giovanni ha criticato la prestazione del Napoli nella sconfitta esterna contro l’Empoli.

Lo scrittore, conosciuto soprattutto per i suoi libri gialli, non si è risparmiato, definendo la rimonta subita dagli azzurri “un insulto al popolo che li ha seguiti sotto la pioggia”. Ha poi paragonato la prestazione dei partenopei a quella della Salernitana, che alle 12:30 ha battuto la Fiorentina 2-1, rimanendo ancora nel pieno della lotta per rimanere in Serie A. Di seguito le sue parole:

“Oggi ho visto due partite, una all’ora di pranzo e una nel pomeriggio. Nella prima c’era in campo una squadra di leoni, determinata a dimostrare al proprio pubblico innamorato la propria forza e la propria volontà. Che ha gettato il cuore oltre la matematica e al di là del destino, che ha fatto vedere che il coraggio consente di abbattere gli ostacoli e di proteggere la dignità.

Spalletti Napoli

De Giovanni attacca: “Napoli, calciatori indegni della maglia”

Lo sfogo di Maurizio De Giovanni si è focalizzato sulla mancanza di cattiveria sportiva e di voglia di vincere che hanno mostrato i calciatori del Napoli.

“Nell’altra c’era una vergognosa triste accozzaglia di individui privi di amor proprio, che hanno insultato il popolo che li ha seguiti lontano e sotto la pioggia. Piagnucolosi, impauriti e imbelli. Indegni non solo della maglia, ma del nome che porta quella squadra.

“Spero che tutto alla fine vada in porto, per entrambe le squadre. Ma oggi davvero mi sono vergognato. Ed è un’orribile sensazione”.