Spalletti, quanti dubbi verso l’Empoli: novità in attacco e a centrocampo

Dries Mertens e Victor Osimhen, nell’attuale campionato di Serie A, non sono mai scesi in campo insieme dal 1′. Al massimo, i due attaccanti hanno giocato insieme alcuni spezzoni di partita, spesso quando questa era da recuperare.

Potrebbe essere la volta buona per vederli partire entrambi titolari? Il Corriere dello Sport non si sbilancia, affermando che la coppia belga-nigeriana è “nei pensieri di Spalletti“. Nulla di certo, per il momento, se non una fantasiosa ipotesi di un Napoli a trazione anteriore con le due punte insieme a Lozano (più di Politano) e Insigne.

FOTO: Getty – Napoli Mertens Osimhen

Secondo Il Mattino, invece, l’idea sarebbe quella di una squadra un po’ più conservativa, puntando sul 4-3-3 senza Mertens e con Demme nel ruolo di vertice basso nel ruolo dell’infortunato Lobotka.

Posto che Anguissa è intoccabile, si profila una staffetta tra Fabian Ruiz e Zielinski. Entrambi non stanno certo vivendo il loro miglior periodo di forma e uno dei due rischia di finire in panchina, con lo spagnolo favorito per una maglia da titolare.

La situazione, comunque, sarà probabilmente più chiara tra qualche ora dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti.