Luis Alberto-Napoli, c’è un ostacolo nella trattativa

Domani sera alle 20.45 Lazio e Milan si affronteranno all’Olimpico in una sfida ricca si significati. In primis, quello più importante legato allo Scudetto: un duro impegno per i rossoneri, contro quello (almeno sulla carta) leggermente più soft del Napoli contro l’Empoli.

Sarà una gara dal sapore particolare anche per Luis Alberto, spesso accostato al Milan in passato ma con cui, alla fine, non si è mai concluso nulla per via di una richiesta economica ritenuta troppo esosa.

FOTO: Getty – Lazio Luis Alberto

Allo stato attuale, tuttavia, il prezzo del cartellino dello spagnolo si aggira sui 30 milioni di euro, anche perché (stando a Il Messaggero) Sarri da gennaio chiede l’acquisto dell’interista Vecino al suo posto.

L’agenzia You First – che ne cura gli interessi ed è la stessa di Fabian Ruiz – avrebbe proposto Luis Alberto al Napoli, che però vorrebbe inserire Andrea Petagna nella trattativa.

La Lazio, tuttavia, non vuole contropartite, anche perché il desiderio di Sarri sarebbe Pinamonti o Caputo, con il sogno Dries Mertens sullo sfondo. La sensazione, comunque, è che la trattativa sia solo nella sua fase embrionale.