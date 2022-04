Barzagli a sorpresa sulla lotta scudetto: lo ha detto sul Napoli!

Con la vittoria per 3-1 sulla Roma, l’Inter si porta attualmente al primo posto in classifica, a +1 dal Milan e con lo stesso numero di partite giocate. Il Napoli, invece, è a -5 e deve assolutamente vincere domani contro l’Empoli per tenere ancora accesa la fiammella della speranza. Nonostante sia molto difficile sognare ancora lo scudetto, a DAZN non danno ancora nulla per scontato.

Esultanza Napoli

L’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, non esclude il Napoli dalla lotta scudetto: “Nonostante questo risultato dell’Inter, manca ancora tanto alla fine del campionato. È ancora tutto aperto ovviamente, aperto anche per il Napoli che ha perso terreno nelle ultime partite. Gli azzurri sono più lontani, ma non lontanissimi dalla vetta: se da qui alla fine dovessero vincerle tutte, potrebbero ancora arrivare primi“.