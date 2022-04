Anguissa crede ancora al sogno scudetto: “Dobbiamo farlo fino alla fine del campionato”

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della Lega Serie A. Queste le sue parole.

Frank Anguissa

Sul gol ancora non arrivato: “Non mi appassionano molto le statistiche, ci sono tanti attaccanti bravi a segnare qui al Napoli, quindi non sento l’esigenza di dover segnare proprio io. Mi dico sempre “Frank, tu fai in modo che la squadra rimanga equilibrata e di non prendere gol e fai in modo di far giocare bene gli altri, è questo ciò che ti chiede il club“. Il gol arriverà quando arriverà. Avrei potuto segnare in questa stagione o fornire qualche assist, ma non sono arrivati e non voglio forzare niente o pensarci troppo. Il mio allenatore e i miei compagni sanno quanto valgo per il gruppo e finché continuano a credere in me, io darò tutto quello che ho“.

Sul rapporto con Spalletti: “Io e il mister ci assomigliamo, abbiamo due grandi personalità e mi piace che sia di carattere. Tralasciano il fatto che è il mio allenatore, noi due ci rispettiamo tanto come persone. È molto bravo nel calarsi nei panni di noi giocatori, cerca di capire cosa ci passa nella testa e ci spinge tanto. Se prendi l’iniziativa di parlargli, ti ascolta. Più di una volta, quando le cose non andavano in campo, lo guardavo e gli spiegavo ciò che pensavo. Lui mi capiva e mi diceva “Ok, adattati e dillo anche agli altri”. È bello quando un allenatore ti dà l’opportunità di parlargli, ti spinge a dare tutto per lui”.

Sul sogno scudetto: “Ho un messaggio per tutta la squadra: se giochiamo come una famiglia, se giochiamo da squadra, se ci crediamo tutti, possiamo farcela. So che i nostri tifosi continueranno a sostenerci fino alla fine e non voglio deluderli. Non voglio che il Napoli si arrenda, voglio che diamo tutto per tutta la gente che crede in noi e che sa che è possibile. Devono sapere che ci sono 23 guerrieri che hanno combattuto fino alla fine ai quali non si può imputare niente. Tutto è possibile nel calcio e nella vita, quindi ve lo dico: daremo battaglia fino alla fine”.

Sulla partita contro l’Empoli: “Me lo ricordo il match dell’andata contro l’Empoli, è un ricordo abbastanza amaro, ma alla fine fa parte del calcio. L’Empoli è una squadra difficile da affrontare, giocheranno in casa e cercheranno di sfruttare le loro caratteristiche. Noi andiamo là per dare il 100% e vogliamo vincere anche per vendicarci dell’andata”.