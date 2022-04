Troppi infortuni? De Laurentiis vuole vederci chiaro: la richiesta

Spesso viene da chiedersi come sarebbe stata la stagione del Napoli senza infortuni e quante opportunità in più gli azzurri avrebbero avuto per lottare in modo ancora più deciso per lo Scudetto.

L’infortunio di Lobotka contro la Roma e quello di Elmas ieri in allenamento (lieve elongazione del bicipite femorale sinistro) sono solo gli ultimi di una serie piuttosto drammatica e preoccupante.

FOTO: Getty – Napoli Elmas

A tal proposito, viene spontaneo porsi alcune domande sul metodo di preparazione della squadra, che nelle ultime partite è spesso sembrata arrivare alla fine in riserva.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, proprio su questa situazione Aurelio De Laurentiis vuole vederci chiaro e, infatti, ha più volte chiesto delle relazioni e informazioni a riguardo.