Kvaratskhelia ancora in gol: rete alla Insigne per il georgiano! (VIDEO)

Khvicha Kvaratskhelia è il nome caldo in orbita Napoli: l’attaccante georgiano classe 2001 sarà con ogni probabilità il primo acquisto del ds Giuntoli per la prossima stagione. Dopo essersi svincolato dal Rubin Kazan, per la questione legata alla guerra, l’attaccante è tornato in patria e sta facendo benissimo con la Dinamo Batumi.

Khvicha Kvaratskhelia

In quattro partite con il nuovo club, Kvaratskhelia ha già segnato tre reti: l’ultima è arrivata proprio oggi nel match contro il Torpedo Kutaisi. Il georgiano ha chiuso il match sul 3-0 con una gran rete arrivata nella ripresa: un tiro a giro che ricorda molto quelli di Insigne, proprio il giocatore che Kvaratskhelia dovrà sostituire a Napoli.

🇬🇪 A textbook counter-attack from Dinamo Batumi and gorgeous finish from Khvicha Kvaratkshelia!



Batumi steamrolling past their opposition.



🔥🔥🔥@sscnapoli 👋🏼 🔜🔵 pic.twitter.com/0gGN0CJdl6 — Georgian Footy (@GeorgianFooty) April 23, 2022