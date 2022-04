Gianluca Di Marzio commosso al memorial per il padre Gianni: “Sarebbe stato felice, vogliamo sia un punto di riferimento”

Questa mattina è partito il 1° Memorial Gianni Di Marzio, organizzato dalla scuola calcio Real Casarea nel ricordo dell’ex allenatore del Napoli tra il 1977 e il 1979, scomparso lo scorso 22 gennaio. Il torneo, che avrà luogo oggi, domani e lunedì, è dedicato alle squadre Under 13, per ricordare l’attenzione di Di Marzio verso i giovani talenti del calcio.

In occasione dell’inaugurazione, la scuola calcio ha ospitato anche Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport e figlio di Gianni, e Gianluca Grava, ex difensore del Napoli dal 2005 al 2013 e attuale responsabile tecnico del settore giovanile azzurro. La commozione e l’emozione hanno fatto da padrone in questa bellissima iniziativa, nelle splendide parole sia di Gianluca Di Marzio che di Grava.

Di Marzio, in presentazione, ha infatti dichiarato: “Siamo sicuri che papà sarebbe stato felice di questa iniziativa. Lui amava stare tra i giovani, e qui ce ne sono tanti che sognano di diventare calciatori. A prescindere dal sogno è bello che si divertano e trascorrano questi tre giorni. Ci auguriamo che questo memorial sia solo il primo e che diventi un momento di festa per tutti. Vogliamo far diventare questo torneo un punto di riferimento nazionale ed internazionale nel ricordo di papà. Vogliamo ricordare tutto ciò che ha fatto per il calcio ed i ragazzi“.

“Volevo aggiungere che ho avuto il piacere di constatare con i miei occhi quello che Gigi e Antonio stanno facendo per queste zone e questa città, oltre che per la Campania ed i ragazzi in generale. Ci sono tanti sogni da realizzare, oggi mi sono sentito con Mimmo Criscito che è cresciuto in questa scuola calcio. Visto quello che stanno facendo anche per far realizzare i ragazzi al di là del sogno c’è da apprezzare. Spesso in Italia e al Sud ci sono critiche perché mancano strutture ed idee: qui ho visto, alla Scuola Archimede, un progetto bellissimo che insegna ai ragazzi il calcio vero, non solo quello del campo“.