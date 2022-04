Di Lorenzo recupera per Empoli-Napoli? Le ultime

Doveva essere la partita del rientro per Giovanni Di Lorenzo, proprio di fronte alla sua squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e gli ha permesso di approdare al Napoli.

Nella conferenza stampa di presentazione a Napoli-Roma, Luciano Spalletti aveva dichiarato che il terzino azzurro sarebbe tornato a disposizione proprio per il match contro i toscani, anche se giorno dopo giorno questa speranza si è man mano affievolita.

FOTO: Getty – Napoli Di Lorenzo

Dal report dell’allenamento di ieri, infatti, si nota come Di Lorenzo non sia ancora rientrato totalmente in gruppo, visto che ha svolto una parte della seduta ancora in palestra.

Più probabile, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, che il numero 22 torni a disposizione per la gara di sabato 30 aprile contro il Sassuolo. Per questa giornata, dunque, toccherà ancora al giovane Alessandro Zanoli.