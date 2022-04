Cassano critica Fabian e Zielinski: “Con Higuain non sarebbe successo”

Le prestazioni abbastanza deludenti di Piotr Zielinski e Fabian Ruiz sono sotto gli occhi di tutti. I due centrocampisti del Napoli non riescono più a incidere come prima e il loro scarso rendimento sta condizionando anche i risultati della squadra. Anche Antonio Cassano, nel corso della diretta della BoboTv, ha attaccato i due giocatori azzurri.

Piotr Zielinski

“Me la prendo con loro perché è da 4-5 mesi che non stanno facendo nulla in mezzo al campo. Se ci fosse stato il Higuain al posto di Osimhen, sono sicuro che Fabian e Zielinski sarebbero saliti di livello. Il Pipita li avrebbe attaccati al muro. Koulibaly è un grandissimo campione, ma in campo non trascina i propri compagni. Per vincere qualcosa di molto importante servono altri tipi di calciatori”.