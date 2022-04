Zola sullo scudetto: “Non escluderei il Napoli, ma la più forte è un’altra”

Gianfranco Zola, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la propria opinione riguardo la lotta scudetto.

NAPLES, ITALY – APRIL 18: The Napoli team pose for a photograph prior to kick off of the Serie A match between SSC Napoli and AS Roma at Stadio Diego Armando Maradona on April 18, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito le sue parole:

“Il Milan ha la sfida più difficile in questo fine settimana mentre l’Inter gioca in casa ed è un grosso vantaggio. Dopo la vittoria di Torino contro la Juventus credo che si sia rimesso in carreggiata, ma questo solo in teoria: il calcio non ha una sua logica, i pronostici sono difficili. La più attrezzata? Io non escluderei il Napoli, ma credo che l’Inter sia la più forte e sa come si fa, avendo vinto lo Scudetto l’anno scorso”.