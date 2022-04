Terremoto avvertito a Napoli pochi istanti fa: la situazione

È di pochissimi istanti fa la notizia di un terremoto avvenuto nella regione meridionale della Bosnia-Erzegovina.

Dai primi dati dell’European-Mediterranean Sismological Centre, pare che la scossa sia di magnitudo 6 e l’epicentro risulta essere a 10km di profondità.

La scossa purtroppo è stata avvertita in tutto il Sud Italia, in particolare per ragioni geografiche chiaramente in Puglia. Nonostante la distanza è però stata avvertita chiaramente anche a Napoli.

Ancora non si hanno notizie riguardo le condizioni degli abitanti e non si nulla riguardo eventuali danni a cose o persone.

Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti.