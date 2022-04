Dalla Salernitana provocano: “Più probabile la nostra salvezza che lo scudetto a Napoli!”

Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport Show.

L’avvocato dei granata in particolare ha lanciato una grossa provocazione ai tifosi del Napoli e a Spalletti, di seguito le sue dichiarazioni:

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Ci sono più possibilità che la Salernitana si salvi piuttosto che il Napoli vinca lo scudetto. Ho stimato molto Spalletti quest’anno, ma oggi vediamo un ragazzo forte che però va vagando da solo per il campo dietro al portiere. Non voglio criticare nessuno, ma scegliendo questa linea non è arrivato il risultato”.