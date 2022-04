Empoli-Napoli, chi con Rrahmani senza Koulibaly? Le ultime

Un cartellino giallo (a dire il vero abbastanza discutibile) rimediato da Kalidou Koulibaly contro la Roma impedirà al senegalese di scendere in campo contro l’Empoli. Il comandante, infatti, era diffidato e proprio l’ammonizione contro i giallorossi gli è stata fatale.

FOTO: Getty – Napoli Rrahmani Juan Jesus

Ad inizio settimana, c’erano grandi dubbi su chi avrebbe affiancato Amir Rrahmani al centro della difesa. Le incertezze, tuttavia, sono state spazzate via dal rientro-lampo di Juan Jesus, che ieri ha svolto sì un allenamento personalizzato in palestra, ma anche l’intera seduta in gruppo.

Pochi dubbi, dunque, su chi avrà il compito di arginare l’attacco dell’Empoli: secondo Il Corriere dello Sport ci sarà nuovamente spazio per il tandem kosovaro-brasiliano.