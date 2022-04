Empoli-Napoli non solo in Serie A: asse caldo anche sul mercato

Domenica alle 15 il Napoli sarà ospite dell’Empoli per provare a mantenere vivo il sogno Scudetto. Gli uomini di Spalletti non possono permettersi un risultato diverso dalla vittoria contro i toscani, che curiosamente hanno colto la loro ultima vittoria in Serie A proprio all’andata contro il Napoli.

FOTO: Getty – Napoli Empoli

Chissà che la partita contro gli azzurri non sia di buon auspicio per Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002 dell”Empoli attentamente seguito da Cristiano Giuntoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli è da tempo sulle sue tracce.

Ci sarà poi da discutere anche del futuro di Sebastiano Luperto, di proprietà del club di De Laurentiis ed attualmente proprio in prestito all’Empoli, che probabilmente lo riscatterà.