Di Lorenzo, ancora incertezza per l’Empoli: le opzioni

Nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Roma, Luciano Spalletti aveva dichiarato che Giovanni Di Lorenzo non sarebbe stato convocato contro i giallorossi, mentre ci sarebbero state molte più possibilità di vederlo contro l’Empoli.

Tuttavia, regna ancora incertezza riguardo le reali possibilità di vederlo contro la sua ex squadra, dato che ancora ieri il terzino della Nazionale ha svolto lavoro personalizzato.

FOTO: Getty – Napoli Di Lorenzo

Stando a Il Corriere del Mezzogiorno, il 22 azzurro potrebbe essere convocato, ma non è detto che parta subito dal 1′. Sotto il profilo clinico, Di Lorenzo è totalmente recuperato, ma non è ancora in condizioni brillanti (e infatti, come detto, non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo.