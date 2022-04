Napoli, rebus Zielinski: una big europea si fionda sul polacco

Non si può certo dire che Piotr Zielinski stia attraversando il miglior momento della carriera da quando veste la maglia del Napoli.

Il polacco è partito titolare solo due volte nelle ultime cinque partite e, secondo Transfermarkt, ha un valore di mercato di 50 milioni di euro, con il rischio però che questo possa abbassarsi nel caso in cui il 27enne ex Empoli e Udinese non riesca a concludere al meglio la stagione.

FOTO: Getty – Napoli Zielinski

Nonostante un periodo non troppo felice, secondo La Repubblica il Bayern Monaco ha avviato i primi contatti per Zielinski, il cui contratto scade a giugno 2024. Per il momento nulla di più concreto, ma questa sarà senza dubbio una pista da monitorare con attenzione in futuro.