Tra poco più di due mesi, il contratto tra Dries Mertens e il Napoli andrà verso la scadenza. Praticamente quasi impossibile che il club azzurro eserciterà l’opzione unilaterale per il rinnovo annuale, così come vociferato nel corso degli ultimi mesi, ma tra le parti ci sarebbe la volontà di trovare un compromesso.

La priorità dell’attaccante belga, così come ammesso pubblicamente dallo stesso diretto interessato durante la stagione, resta quella della permanenza in azzurro, ma servirà uno sforzo reciproco per fare in modo che il matrimonio possa continuare anche dopo il 30 giugno.

C’è l’apertura di De Laurentiis, la cifra sul tavolo

A fare il punto della situazione a riguardo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il club azzurro ha aperto concretamente alla possibilità di intavolare una trattativa per il prolungamento contrattuale.

“Il giocatore non sembra assolutamente farne una questione economica”, rivela il quotidiano, aggiungendo che “se gli proporranno anche 1,2 milioni di euro o giù di lì non avrebbe difficoltà ad accettare perché è a Napoli che vuole giocare”.

Napoli’s Belgian forward Dries Mertens reacts during the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on March 19, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

A convincere il patron De Laurentiis a riflettere seriamente sull’eventualità di un rinnovo annuale, sarebbe la valutazione tecnica del numero 14 che, nonostante i 35 anni in arrivo, riesce a fare comunque la differenza. “Lo scatto non sarà più quello di una volta, per carità, ma la qualità e la stoffa di Mertens sono sempre pregiatissime”, conclude il giornale.

Le prossime settimane – le ultime previste dal contratto attualmente in essere – saranno decisive per capire se il legame indissolubile tra Ciro e la città sarà incoronato da un nuovo accordo, spegnendo così anche le numerose voci di mercato che portano la firma anche di società di Serie A.