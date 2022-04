“C’è una bomba a casa tua”, minacce al calciatore: panico per la moglie e i figli

Harry Maguire era arrivato a Manchester, sponda United, con aspettative esagerate. Dopo un ottimo Mondiale nel 2018 con l’Inghilterra, in mezzo a due buone stagioni con il Leicester, i Red Devils ne hanno fatto il difensore più pagato della storia del calcio, pagandolo quasi 90 milioni di euro.

Inutile dire che l’ormai 29enne inglese ha deluso le aspettative dei tifosi, come tanti degli acquisti dell’era post Ferguson. Il 4-0 di questo weekend contro gli acerrimi rivali del Liverpool ha portato la situazione a vette ancora inesplorate. Minacce di morte e una petizione per togliergli la fascia di capitano dal braccio possono sembrare abbastanza, ma non lo sono state.

Harry Maguire, Manchester United (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Il difensore ha infatti ricevuto una mail che recitava: «C’è una bomba dentro casa tua». Casa, dove erano presenti anche moglie e le due figlie, evacuata, con la polizia che ha iniziato i controlli. Il Manchester United ha, intanto, già reso noto che non verranno date ulteriori dettagli a riguardo.