Empoli-Napoli, Marinelli arbitro del match: le designazioni complete

L’Associazione Italiana Arbitri ha appena reso note le designazioni per la 34a giornata di Serie A. Per Empoli-Napoli è stato designato il signor Livio Marinelli della Sezione di Tivoli. Marinelli ha infatti già diretto i partenopei per tre volte, con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta. Lo zero è però curiosamente arrivato proprio durante la gara di andata, Napoli-Empoli del 12 dicembre 2021, terminata 0-1 a favore dei toscani.

EMPOLI – NAPOLI h. 15.00

Arbitro: MARINELLI

LO CICERO – MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

Napoli Empoli

Serie A: le designazioni della 34a giornata

Ecco ora le designazioni complete:

TORINO – SPEZIA Sabato 23/04 h. 15.00

GHERSINI

BOTTEGONI – VECCHI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: BACCINI

VENEZIA – ATALANTA Sabato 23/04 h. 15.00

FOURNEAU

LONGO – BERCIGLI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

INTER – ROMA Sabato 23/04 h. 18.00

SOZZA

CARBONE – BINDONI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

H. VERONA – SAMPDORIA Sabato 23/04 h. 20.45

AYROLDI

DI VUOLO – MORO

IV: MERAVIGLIA

VAR: AURELIANO

AVAR: DI IORIO

SALERNITANA – FIORENTINA h. 12.30

MASSA

TEGONI – COLAROSSI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

SANTORO

GIALLATINI – PRETI

IV: ROBILOTTA I.

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI PAOLO

GENOA – CAGLIARI h. 18.00

VALERI

ALASSIO – ROCCA

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI

LAZIO – MILAN h. 20.45

GUIDA

MELI – PERETTI

IV: PICCININI

VAR: ORSATO

AVAR: ZUFFERLI

SASSUOLO – JUVENTUS Lunedì 25/04 h. 20.45

MARESCA

LIBERTI – PRENNA

IV: MIELE G.

VAR: AURELIANO

AVAR: GALETTO

Michele Larosa