Una frase in conferenza stampa dopo il match contro la Roma e l’incontro andato in scena nei giorni scorsi hanno alimentato in queste ore le voci attorno alla figura di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è saldamente alla guida della squadra azzurra, anche nelle idee del patron Aurelio De Laurentiis.

Ma com’è il rapporto tra i due quest’oggi? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rivelando altri dettagli in merito alla vicenda ADL-Spalletti.

Napoli’s Italian head coach Luciano Spalletti looks on prior to the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Milan AC at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on March 6, 2022. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

“Tra i due l’idillio probabilmente è finito“, scrive il quotidiano, chiarendo però che “non c’è assolutamente aria di divorzio“.

“I due continuano a sentirsi costantemente – aggiunge la medesima fonte – e a discutere di calcio. I rapporti restano discreti e l’avventura a Napoli per Luciano da Certaldo continuerà anche nella prossima stagione, che dovrà essere programmata nel dettaglio“

“Quando parliamo di idillio finito – si legge, inoltre – ci riferiamo a una frase detta pubblicamente da De Laurentiis nel mese di novembre quando esclamò: «Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto». Un’apertura di credito notevole che ora si fa fatica a pensare sia ancora tale”.