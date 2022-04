Pelè, ex giocatore e stella brasiliana, da tempo combatte contro un brutto male che negli ultimi tempi non lo lascia tranquillo.

In particolare, come riportato da Espn, pare che il brasiliano sia di nuovo in ospedale nonostante non era previsto alcun trattamento per curare la malattia.

Onde evitare che possano essere divulgate false notizie, la stessa famiglia ha però affermato che Pelè si trova in ospedale per semplici controlli, non è in terapia intensiva e al momento la situazione non desta preoccupazione.

Tutto il mondo del calcio in questi mesi si è stretto attorno all’ex calciatore cercando di fargli sentire tutta la vicinanza e augurandogli una pronta guarigione.