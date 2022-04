Osimhen contro le big: il dato che fa riflettere sul nigeriano

Con il pareggio con la Roma, il Napoli ha terminato tutti i big match con le squadre di alta classifica per questo campionato. Gli ultimi appuntamenti rimasti, infatti, sono contro Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia.

Il centravanti del Napoli Victor Osimhen ha realizzato 12 gol nel corso di questa stagione, senza mai andare però a segno contro le grandi squadre. Prima della frattura allo zigomo, l’attaccante nigeriano ha preso parte agli scontri diretti con Juventus, Roma e Inter senza riuscire ad incidere sulle partite firmando una rete.

Osimhen Napoli (Getty Images)

L’infortunio l’ha poi reso indisponibile per alcuni incontri importanti, quali Atalanta, Milan e Juventus. Rientrato in campo con la sua maschera protettiva, però, l’attaccante numero 9 del Napoli non si è mai distinto nelle partite con un carico di responsabilità maggiore.

Nonostante un ritorno in campo con i fiocchi (7 gol e 1 assist), Osimhen non è riuscito a sfatare il mito del non andare a segno contro le big. Mito che non riuscirà ad eclissare in questa stagione, essendo terminati gli scontri diretti per il Napoli.