Koulibaly squalificato e Juan Jesus in dubbio: contro l’Empoli potrebbe esserci un esordio tra gli azzurri

Il Napoli che si prepara ad affrontare l’Empoli domenica allo Stadio Castellani è in piena emergenza difensiva.

Il Comandante Koulibaly è squalificato in seguito al giallo rimediato contro la Roma, mentre Juan Jesus è alle prese con un fastidio al ginocchio che tiene in apprensione gli azzurri.

La trasferta di Empoli, che potrebbe rivelarsi decisiva per le speranze scudetto del Napoli, quindi parte in salita per Spalletti che dovrà reinventare il reparto difensivo.

Il tecnico di Certaldo, probabilmente, dovrà chiamare in causa Axel Tuanzebe, arrivato in prestito secco a gennaio dal Manchester United e che non ha praticamente mai trovato spazio. Per il centrale inglese, contro l’Empoli, potrebbe arrivare infatti l’esordio stagionale da titolare in Serie A (giocò dal primo minuto in Coppa Italia contro la Fiorentina e pochi minuti contro la Sampdoria in campionato). Riuscirà a non far sentire l’assenza dei suoi compagni di reparto? L’impresa sarà dura, ma l’inglese ce la metterà sicuramente tutta.