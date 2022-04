Mertens pronto all’addio: il termine ultimo per il rinnovo

Oltre ad Insigne, che tra cinque gare volerà in Canada, il Napoli si prepara ad altri addii importanti. Primo tra tutti quello di Dries Mertens, che molta probabilità saluterà la città che ha dato i natali a suo figlio Ciro Romeo e cercherà un’altra destinazione.

FOTO: Getty Images, Mertens

Per quanto riguarda il belga, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha un opzione per il prossimo anno che può far scattare entro e non oltre il 20 giugno sulla base di un ingaggio di 3 milioni di euro. L’accordo trovato un tempo, però, non si regge più sulle medesime basi e quindi sarebbe necessario un nuovo incontro per stipulare una nuova intesa.

Il quotidiano, però, è certo del fatto che De Laurentiis non farà alcuna offerta per l’attaccante numero 14, che a fine stagione lascerà il Napoli. Pronta a muoversi la Mls anche per lui.