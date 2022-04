Di Lorenzo contro l’Empoli? Le ultime sulle condizioni del difensore

Nelle ultime partite il Napoli ha dovuto rinunciare all’inamovibile Giovanni Di Lorenzo, speso per tutta la stagione in qualsiasi partita, che ha accusato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro nel corso del match casalingo con l’Udinese.

Il giovane Zanoli ha dimostrato di essere un valido sostituto, ma il talento di Di Lorenzo resta una pedina fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti.

FOTO: Getty Images, Di Lorenzo

Secondo quanto riportato dal quotidiano TuttoSport il terzino italiano potrebbe tornare nella lista convocati contro l’Empoli. Nell’allenamento di ieri, infatti, il giocatore ha svolto parte della sessione in gruppo e nell’altra parte si è dedicato ad un lavoro personalizzato.

Il suo ritorno in campo potrebbe essere fondamentale per far rialzare il Napoli dagli ultimi risultati negativi. Soprattutto a fronte dell’assenza di Kalidou Koulibaly per diffida, a seguito dell’ammonizione ricevuta contro la Roma per il fallo su Zalewski.