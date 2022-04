Infortunio Lobotka, quando tornerà lo slovacco? Prof. Castellacci: “Questi potrebbero essere i tempi di recupero”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana.

Castellacci si è espresso sulle condizioni di Stanislav Lobotka, dopo l’infortunio accusato contro la Roma che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo di gioco.

Enrico Castellacci Lobotka

Di seguito le dichiarazioni di Castellacci:

Lesione di basso grado del bicipite femorale destro per Lobotka: quando può tornare? “Non avendo visto ecografie e risonanza, non posso dare giudizi precisi: una lesione di basso grado non è esplicativa, si dice di primo o di secondo. Si presuppone un primo grado, ovvero una distrazione o un edema: fosse così, la lesione si assorbirebbe in 15-20 giorni“.

Perché tanti infortuni? “Forse si gioca troppo, poi possono esserci tante variabili come le condizioni muscolari del calciatore. Il bicipite femorale è un muscolo fastidioso, bisogna seguire l’edema giorno dopo giorno per capire quanto diminuisca: quando non avvertirà dolore e lo staff medico lo valuterà oggettivamente, allora Lobotka potrà tornare in campo”.