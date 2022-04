Bremer: si inserisce il Tottenham, ma il Napoli può proporre uno scambio!

Lusingato ormai da molti club, il difensore del Toro Gleison Bremer lascerà i granata a fine stagione. Le offerte non sono arrivate solo dalla Serie A, in cui continua la lotta tra le big per riuscire a spuntare la trattativa, ma anche dalla Premier.

Secondo quanto scritto da TuttoSport, tra Inter, Milan, Napoli e Juventus si è inserito in questa operazione di mercato anche il Tottenham, che offre una cifra superiore ai 50 milioni per Bremer e Singo. Paratici punta a superare la concorrenza italiana con un’offerta molto alta, ma le squadre di Serie A potrebbero offrire anche delle contropartite tecniche.

FOTO: Getty Images, Bremer

I nerazzurri metterebbero sul piatto Federico Dimarco, già allenato da Juric al Verona; la Juventus potrebbe proporre Federico Gatti e il Milan Tommaso Pobega.

Per quanto riguarda il Napoli, il ds Cristiano Giuntoli potrebbe offrire l’attaccante azzurro Andrea Petagna in cambio del difensore granata. Rinforzo che senza dubbio sarebbe utile a Juric.