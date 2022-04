Torneo delle Sirene MSC CUP – Milan, Inter e Lazio ai nastri di partenza

Milan (già vincitore nel 2016 e 2017), Inter, Salernitana e Lazio, formazione detentrice del titolo, sono soltanto alcune delle prestigiose realtà che prenderanno parte alla ottava edizione del Torneo delle Sirene – MSC Cup, in programma dal 19 al 22 maggio nella splendida cornice della penisola sorrentina.

Confermato per il terzo anno il format della manifestazione, cui parteciperanno ben venti squadre giovanili provenienti da tutta Italia per un evento capace ormai di convogliare tra Sorrento (stadio centrale della manifestazione) e Sant’Agnello migliaia di appassionati di calcio, operatori del settore e – perché no – semplici turisti di passaggio in Penisola.

Il Torneo delle Sirene – MSC Cup è riservato alla categoria Giovanissimi 2008 (Under 14), in pratica l’ultima della attività di base prima di entrare a far parte del circuito delle squadre nazionali. L’evento, patrocinato dal Comune di Sorrento, ha infatti come obiettivo quello di mettere a confronto affermati club del nostro calcio (Milan, Inter e Lazio per l’appunto) con società in forte crescita (Salernitana), realtà professionistiche consolidate (Taranto e Francavilla) e selezionate Scuole Calcio; un modo per “cristallizzare” le differenze che ancora sussistono tra “vivai” e “settori giovanili puri” e, magari, per mettere in luce qualche talento meno conosciuto agli occhi delle formazioni più blasonate.

FOTO: Torneo delle Sirene

Fari puntati anche sulla Rappresentativa Campana, creata ad hoc dalla Figc per il Torneo, cui prenderanno parte pure le Academy del Sorrento e del Fasano (entrambe compagini di Serie D).

Mancheranno quest’anno – per motivi legati alla pandemia – le grandi realtà internazionali che hanno fatto la storia del Torneo delle Sirene – MSC Cup, come ad esempio il Real Madrid – che nel 2019 ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro del Torneo, aggiungendosi ai cugini dell’Atletico Madrid ed alla Juventus che figurano tra le vincitrici delle passate edizioni del Sirene. Questa volta si replicherà il derby di Milano con la Lazio campione in carica che ambisce al bis e la Salernitana che scalpita.

PARTECIPANTI E ALBO D’ORO

Questo l’elenco completo delle formazioni che si sfideranno al campo Italia di Sorrento e allo stadio dei Pini di Sant’Agnello.

Milan, Lazio, Inter, Salernitana, Taranto, Francavilla, Sorrento, Fasano, S. Agnello, Capezzano (Lu), S. Aniello di Gragnano, Casarea, Junior Napoli, Vincenzo Riccio, ASD Segato (RC), Rappresentativa Campania FIGC.

Questo invece l’albo d’oro del Torneo, giunto quest’anno alla sua ottava edizione:

Juventus 2014

Nick Bari 2015

Milan 2016

Milan 2017

Atletico Madrid 2018

Real Madrid 2019

Lazio 2021

N.B. Come tutti gli anni, durante il torneo andrà in scena un breve convegno su temi di attualità calcistica approfittando anche delle esperienze che arrivano da qualificati tecnici e dirigenti presenti al “Sirene”. Il titolo del convegno che si svolgerà il 20 maggio 2022 allo stadio Italia sarà il seguente: “I giovani, le donne, gli stadi: il futuro del calcio italiano”. L’idea è quella di aprire un dibattito su tre aspetti centrali per ravvivare nei prossimi anni il nostro movimento mortificato dalla mancata partecipazione al Mondiale 2023.

GLI OSPITI DI ONORE SARANNO SVELATI A BREVE