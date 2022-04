Il quotidiano ci va giù duro contro Di Bello: voto bassissimo per l’arbitro di Napoli-Roma

Continuano le polemiche post Napoli-Roma, una partita che ha posto fine, quasi definitivamente, al sogno Scudetto degli azzurri. A far discutere sono le decisioni del direttore di gara, Marco Di Bello, reo di aver lasciato continuare l’azione su diversi episodi dubbi in area di rigore. Questa mattina, il Corriere dello Sport nell’edizione odierna propone la moviola di Napoli-Roma. Questo ciò che scrive il quotidiano sulla direzione dell’arbitro Marco Di Bello, valutato con un pesantissimo 3.5 in pagella:

“Di Bello conferma quello che si sapeva (eppure era la 15ª in A). Mah! Continua a non vedere i rigori per il Napoli (come accaduto a Bergamo), dubbi anche sul contatto Meret-Zaniolo, da un punto di vista comportamentale è sotto la sufficienza, tecnicamente non ne parliamo, incoerente sul disciplinare. Stop.“

Fallo Ibañez Lozano

“Ha ancora avuto bisogno del VAR per vedere un rigore solare di Ibañez su Lozano: la spinta è dietro la schiena (non spalla a spalla), c’è un mezzo step on foot (come in Juve-Inter di Irrati), con il piede sinistro di Lozano che si torce. Non contento, resta al VAR un’eternità, cos’altro doveva succedere? Eppure, un errore resta: manca il giallo“.