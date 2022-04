Infortunio Lobotka, novità sulle sue condizioni: il comunicato del Napoli

Il giorno dopo la deludente partita contro la Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center, per preparare il match contro l’Empoli in programma domenica alle ore 15 per la 34esima giornata di Serie A.

A tenere in apprensione Luciano Spalletti, sono le condizioni di Stanislav Lobotka, costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo contro la Roma per un problema muscolare alla coscia destra.

Infortunio Lobotka

Report allenamento: le condizioni di Lobotka

Nel report allenamento odierno, il Napoli ha aggiornato sulle condizioni dello slovacco: “Lobotka ha effettuato terapie e sarà valutato nella giornata di domani.”

Solo dopo gli esami strumentali di domani si potranno avere ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero. Lobotka, però, è da considerare a forte rischio per la trasferta di Empoli di domenica.